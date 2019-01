'Erkeklerde idrar kaçırmanın en sık görülen nedeni prostat ameliyatları'

İSTANBUL, (DHA) KONTİNANS Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, kadınların idrar kaçırma sorunları için yardım almaktan ve doktora gitmekten çekindiklerini ancak erkeklerin sorunları için çözüm arayışına girdiğini belirtti. Prof. Dr. Tarcan erkeklerde idrar kaçırma probleminin en sık görülme nedeninin prostat ameliyatı sonrası olduğunu söyledi.

Prostat ameliyatları sonrası idrar kaçırmanın ortaya çıktığını ancak tedaviyle bu sorunun ortadan kaldırılabildiğini belirten Prof. Dr. Tarcan şunları söyledi: "Burada riskli olan ameliyatlar iyi huylu prostat büyümesi için değil, prostat kanseri tedavisi için yapılan radikal prostatektomi adı verilen ameliyatlardır. Hastalarımızın çok iyi bilmeleri gerekir ki, iyi huylu prostat büyümesi tedavisi için uygulanan ameliyatlar sonrası kalıcı idrar kaçırma sıfıra yakın oranda beklenir. Dolayısı ile iyi huylu prostat büyümesi ameliyatları idrar kaçırma riski açısından çok güvenli ameliyatlardır. Radikal prostatektomi operasyonunda ise geride kanserli doku bırakmamak amacıyla prostat tümüyle alındığı için idrar tutan kaslara giden sinirler ve idrar tutan kas yapıları her türlü dikkat ve özene rağmen zarar görebilir. Literatürde yüzde 2 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda prostat kanseri ameliyatları sonrası kalıcı idrar kaçırma sorununun görülebildiği gösterilmiştir."

'ROBOTİK AMELİYATLAR, DİĞERLERİNDEN DAHA ÜSTÜN DEĞİL'

Robotla yapılan ameliyatlar ile açık yapılan ameliyatlar arasında herhangi bir fark olmadığını belirten Prof. Dr. Tarcan, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yapılan çalışmalar böyle bir farkın olmadığını yani bir ameliyatın diğerine üstün olmadığını bize net olarak gösteriyor. Diğer taraftan, hastanın idrar yolunun anatomik yapısının her insanda farklı olması, ameliyatı yapan hekimin tecrübesi, kanser hastalığının yaygınlığı ve ek radyoterapi alınması, hastada diyabet ya da mesane işlevini etkileyen başka hastalıkların bulunması idrar kaçırma riskini etkileyen faktörlerden."

'İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ DE İDRAR KAÇIRMAYA NEDEN OLABİLİR'

Erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle de idrar kaçırma görülebildiğini belirten Prof. Dr. Tarcan, "İyi huylu prostat büyümesi özellikle mesane çıkışını tıkayarak mesane boşaltımını bozuyor ve mesane kası etkilenen hastalarda önce sıkışma tipi ve eğer bu durum tedavi edilmez ise uzun dönemde taşma tipi idrar kaçırmaya yol açabiliyor" dedi.

'SADECE PROSTAT DEĞİL YAŞ İLERLEMESİ DE İDRAR KAÇIRMAYA NEDEN OLABİLİYOR'

Erkeklerde yaş ile birlikte idrar kaçırma ihtimalinin de kadınlardaki kadar arttığını belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Yaşla beraber prostat büyümesinin idrar kaçırmada etkisi var. Buna karşın yaşlı erkeklerde her idrar kaçırma sorunu prostatla ilgili değil. Yaşlanan mesane de aynı şekilde idrar kaçırmaya yol açabilir. 50 yaşından sonra her erkeğin yılda bir kez hiçbir yakınması olmasa bile üroloğa gidip kontrolden geçmesi bazı durumların erken tanınmasına ve engellenmesine olanak sağlıyor dolayısıyla rutin ürolojik kontrolün üzerinde duruyoruz. Erkeklerde idrar kaçırma derken bunların bütün farklı idrar kaçırma türlerini de içerdiğini söyleyelim. Örneğin stres tipi idrar kaçırma, öksürme, hapşırmayla olan idrar kaçırma, ameliyat sonrası olan idrar kaçırma dediğimiz tablolar karşımıza çıkıyor. Serebrovasküler olayda aşırı aktif mesane benzeri bir tablo var. Yani ani sıkışma hissiyle ve/veya mesane düz kasının ani kasılmasıyla ortaya çıkan bir idrar kaçırma oluyor. MS hastalığında da benzer bir idrar kaçırma ortaya çıkabiliyor. Parkinson hastalığında bazı nedenlerle idrar kaçırma yaşanabiliyor. Erkeklerde hem sıkışma tipi idrar kaçırmaya hem de stres tip idrar kaçırmaya rastlayabiliyoruz" dedi.

'HASTALARIN ÇOĞUNDA GEÇİCİ İDRAR KAÇIRMA SORUNU VAR'

Erkeklerde idrar kaçırma sorunu tedavisinde ise önce idrar kaçırma tipinin anlaşılması ve ona göre tedavi yöntemi uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, çoğu idrar kaçırma sorununun tedavi edilebilir olduğunu anlattı ve “Altta yatan nedene göre tedavi yöntemleri değişiyor. Örneğin, radikal prostatektomi operasyonları sonrası idrar kaçırma sorununa karşı pelvik taban egzersizlerini hemen ameliyat sonrası rutin olarak başlıyoruz. Hastaların çoğunda zaten geçici idrar kaçırma ortaya çıkıyor. Bunun bir an önce iyileşmesi için pelvik taban egzersizleri faydalı" dedi.

'TEDAVİ EDİLEMEYEN HASTA SAYISI ÇOK AZ'

Sayı olarak çok az olsa da tedavi edilemeyen hastaların da olduğunu belirten Prof. Dr. Tarcan, "Gerçekten, bir grup idrar kaçıran hasta var ki biz bunları fonksiyonel idrar kaçıran hastalar olarak sınıflandırıyoruz. Bu hastalar zihinsel ya de fiziksel yetersizlik nedeniyle yani ürolojik olmayan nedenler ile idrar kaçırıyorlar. Örneğin ileri derecede mobilizasyon güçlüğü olan ve yataktan kalkamayan, o yüzden idrar kaçıran hastalar olabiliyor. Çoğunlukla bu hastalarda alzheimer ya da demans gibi bilişsel yani zihinsel gerileme de söz konusu olabiliyor. Burada asıl neden hastanın tuvalete gidişini idare edememesi olduğu için bu kişilerde ürolojik, cerrahi ya da medikal tedaviler etkili olmuyor. Böyle bir durumda özel üretilmiş hasta bezleri, mesane pedleri ya da buna uygun iç çamaşırlarını hastalara önerebiliyoruz" dedi.

