Erkekleri Koruma Derneği devreye girdi! Nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki adam tahliye edildi

İddiaya göre, Zülfü Ş. (81), geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Züftü Ş.'nin Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Şikayet üzerine İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi.



Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan yaşlı adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

DERNEK NAFAKAYI ÖDEYİNCE TAHLİYE EDİLDİ

Çıkarıldığı hakimlikçe "nafaka hükümlerine uymama" suçundan tutuklanan Şirin, nafaka borcunun Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler tarafından ödenmesinin ardından cezaevinden çıktı. (AA-İHA)





