Erkeklerin yüzde 15’inde görülüyor: Kısırlığa sebep olabilir

İSTANBUL, (DHA) - Erkekte en sık rastlanan kısırlık nedeninin varikosel olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Muhsin Balaban, bu rahatsızlığın erkeklerin yüzde 15’inde görüldüğünü belirtti.

Genellikle ağrı şikayetiyle ortaya çıkan varikoselin, sperm kalitesini bozarak kısırlığa sebep olabildiğini belirten Üroloji Uzmanı Balaban, günümüzde kısırlıkta buna bağlı ciddi bir artışın söz konusu olduğunu vurguladı. Balaban, “Hastalığı testis etrafında olan kirli kanı kalbe taşıyan damarların kapak bozukluğu yüzünden genişlemesi ve buna bağlı olarak testise hasar vermesi olarak tanımlayabiliriz. Özellikle son beş yılda sperm kalitesi azalmaya başladı. Varikosel, testosteron hormonunu bozarak ereksiyon fonksiyon bozukluğuna da yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

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Sıcak işlerde çalışan erkeklerin risk grubu altında olduğunu belirten Balaban, “Pastane, fırın işleriyle uğraşanlar, ağırlık taşıyanlar ve sıcak iklimde yaşayanlarda daha sık görülüyor. Çünkü sıcak ve basınç, oradaki damarın genişlemesine sebep olabiliyor. Bunların yanında ailesel yatkınlıklar da söz konusudur” dedi.