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Erkeklerin yüzde 15’inde görülüyor: Kısırlığa sebep olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Erkekte en sık rastlanan kısırlık nedeninin varikosel olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Muhsin Balaban, bu rahatsızlığın erkeklerin yüzde 15’inde görüldüğünü belirtti.

Erkeklerin yüzde 15’inde görülüyor: Kısırlığa sebep olabilir

İSTANBUL, (DHA) - Erkekte en sık rastlanan kısırlık nedeninin varikosel olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Muhsin Balaban, bu rahatsızlığın erkeklerin yüzde 15’inde görüldüğünü belirtti.

Genellikle ağrı şikayetiyle ortaya çıkan varikoselin, sperm kalitesini bozarak kısırlığa sebep olabildiğini belirten Üroloji Uzmanı Balaban, günümüzde kısırlıkta buna bağlı ciddi bir artışın söz konusu olduğunu vurguladı. Balaban, “Hastalığı testis etrafında olan kirli kanı kalbe taşıyan damarların kapak bozukluğu yüzünden genişlemesi ve buna bağlı olarak testise hasar vermesi olarak tanımlayabiliriz. Özellikle son beş yılda sperm kalitesi azalmaya başladı. Varikosel, testosteron hormonunu bozarak ereksiyon fonksiyon bozukluğuna da yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

YAPTIĞINIZ İŞE DİKKAT!

Sıcak işlerde çalışan erkeklerin risk grubu altında olduğunu belirten Balaban, “Pastane, fırın işleriyle uğraşanlar, ağırlık taşıyanlar ve sıcak iklimde yaşayanlarda daha sık görülüyor. Çünkü sıcak ve basınç, oradaki damarın genişlemesine sebep olabiliyor. Bunların yanında ailesel yatkınlıklar da söz konusudur” dedi.

Balaban, varikoselin kadınlardaki karşılığının bacak varisi olduğunu ifade etti.

ULTRASON YA DA ELLE TEŞHİS KONULABİLİR

Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Doktor Öğretim Görevlisi Muhsin Balaban, hastalığın teşhis ve tedavisini anlattı.

Balaban, “Çok sık karşılaştığımız bir tablo var. Evli çift, bir yıldır çocukları olmuyor. Kadında bir problem yok. Erkeğe yapılan testlerle bu sonuç karşımıza çıkıyor. Bazen hasta kendisi de fark edebiliyor. Damar yapısı eline solucan gibi gelebiliyor. Ultrasonla ya da elle muayeneyle teşhis konulabilir” ifadelerini kullandı.

MİKROCERRAHİ İLE TEDAVİ MÜMKÜN

Hastalığın artık mikrocerrahi ve intraoperatif doppler ile tedavi edilebildiğini de sözlerine ekleyen Balaban, “Son 10 yıldır mikrocerrahi teknikleri yaygın olarak kullanılıyor. Mikrocerrahiyi tercih etmek, mikroskop teknolojisini tercih etmek demek. 4, 10, 20 büyütme yaparak oradaki çok ince damarların anatomisini çıkarıp çok detaylı ameliyatlar yapabiliyoruz” diye konuştu.

DOPPLER İLE TEKRARLAMA İHTİMALİ YÜZDE 1’E DÜŞÜYOR

Normal cerrahi ile varikoselin yüzde 30 tekrarlama riskinin mevcut olduğuna dikkat çeken Balaban, 10 hastanın 3’ünün risk altında olduğunu belirtti.

Balaban, “Mikrocerrahide bu oran yüzde 5’e kadar iniyor. Çünkü çıplak gözle görünmeyen ve alınamayan bazı damarlar burada çok ayrıntılı bir şekilde ameliyat edilebiliyor. Sadece mikrocerrahi değil, intraoperatif doppler de kullanıyoruz. Bu Türkiye için oldukça yeni bir teknoloji. Testisi besleyen arteri korumak gerekiyor, zaten mikroskobu da bu yüzden kullanıyoruz. Doppler ile yüzde 30 daha fazla damar bağlayabiliyoruz ve tekrarlama ihtimalini yüzde 1’in altına indirebiliyoruz” dedi.

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