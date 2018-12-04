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Erken ergenlik nedir? Ergenliği etkileyen faktörler nelerdir? Erken ergenlik ne zaman tedavi edilmelidir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

Ergenliğin kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında 9 yaşından önce olması erken ergenlik dönemi olarak sayılır. Erken ergenliğin çocukta psikolojik olarak olumsuz etkisi olduğu gibi, yetişkin hayatında büyümenin erken durmasıyla boy kısalığıyla da karşı karşıya kalabilirler.

Erken ergenlik nedir? Ergenliği etkileyen faktörler nelerdir? Erken ergenlik ne zaman tedavi edilmelidir?

Ergenliğin kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce başlaması ve kız çocuklarında 10-10,5 yaşından önce adet olmasının erken ergenlik olarak kabul ediliyor. Erken ergenliğin çocuklarda psikososyal sorunlara yol açabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Sebahat Ağladıoğlu, “Bunun yanında çocukluk döneminde yaşıtlarından daha iri olan çocuklar, erişkin hayatta büyümelerini erken durdurmaları nedeniyle boy kısalığıyla karşı karşıya kalabilirler” açıklamasında bulundu.

Ergenliğin genel olarak kızlarda 9-10, erkeklerde ise 11-12 yaşlarında başlaR. Kız çocuklarında ergenliğin ilk fiziksel bulgusu meme gelişimi ve/veya pubik kıllanma; erkek çocuklarında ise testislerde büyüme ve kıllanmadır.

ERKEN ERGENLİĞİN TEDAVİSİ ALTTA YATAN NEDENE GÖRE DEĞİŞİYOR

Erkek çocuklarda erken ergenlikle karşılaşıldığında altta yatan beyin tümörü gibi ciddi hastalıklar da olabilir. Bu durumun tedavisi altta yatan hastalığın tedavisini gerektirir. Daha sık karşılaşılan ve nedeninin kesin olarak bilinmediği ve altta yatan bir nedenin olmadığı durumların gerçek erken ergenlik olarak tanımlanabilir. Bu durumun tedavisi oldukça kolay ve etkilidir. 28 günde bir aşı gibi yapılan depo etkili ilaçlar ile ergenlik kontrol altına alınabilir.

ERKEN ERGENLİK SAĞLIKLI BESLENME VE SPORLA ÖNLENEMEZ

Ergenliğin başlamasında genetik, çevresel faktörler, beslenme ve vücut ağırlığı da önemlidir. Sağlıklı beslenme, spor yapma ve kilo kontrolü tüm hormonal sistemlerin sağlıklı olması için gerekli olsa da bunlara dikkat edilen çocuklarda da erken ergenlik ile karşılaşılabiliyor. Gerçek erken ergenliğin sebebi tam olarak bilinmediği için bunlara dikkat edilerek erken ergenlik önlenemez.

EBEVEYNLERİN ERGENLİĞE GİRDİĞİ YAŞ ÇOCUĞU ETKİLEYEBİLİYOR

Ebeveynlerin ergenlik yaşlarının da çocukları etkileyebiliyor. Ergenlik, her çocukta kendi içinde farklı seyir gösterir. Bu nedenle, ergenlik süresi boyunca tüm çocukların aralıklı olarak izlenmesinin boy, kilo ölçümü ve pubertal muayenelerinin yapılması normalin dışındaki durumların tespiti için oldukça önemlidir.

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