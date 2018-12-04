Erken ergenlik nedir? Ergenliği etkileyen faktörler nelerdir? Erken ergenlik ne zaman tedavi edilmelidir?

Ergenliğin kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce başlaması ve kız çocuklarında 10-10,5 yaşından önce adet olmasının erken ergenlik olarak kabul ediliyor. Erken ergenliğin çocuklarda psikososyal sorunlara yol açabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Sebahat Ağladıoğlu, “Bunun yanında çocukluk döneminde yaşıtlarından daha iri olan çocuklar, erişkin hayatta büyümelerini erken durdurmaları nedeniyle boy kısalığıyla karşı karşıya kalabilirler” açıklamasında bulundu.

Ergenliğin genel olarak kızlarda 9-10, erkeklerde ise 11-12 yaşlarında başlaR. Kız çocuklarında ergenliğin ilk fiziksel bulgusu meme gelişimi ve/veya pubik kıllanma; erkek çocuklarında ise testislerde büyüme ve kıllanmadır.

ERKEN ERGENLİĞİN TEDAVİSİ ALTTA YATAN NEDENE GÖRE DEĞİŞİYOR

Erkek çocuklarda erken ergenlikle karşılaşıldığında altta yatan beyin tümörü gibi ciddi hastalıklar da olabilir. Bu durumun tedavisi altta yatan hastalığın tedavisini gerektirir. Daha sık karşılaşılan ve nedeninin kesin olarak bilinmediği ve altta yatan bir nedenin olmadığı durumların gerçek erken ergenlik olarak tanımlanabilir. Bu durumun tedavisi oldukça kolay ve etkilidir. 28 günde bir aşı gibi yapılan depo etkili ilaçlar ile ergenlik kontrol altına alınabilir.