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İspanya'da erken genel seçim heyecanı başladı! 37,4 milyon kişi sandık başında: Rekor kırıldı!

23.07.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da 37,4 milyon kişi kişi sandık başına gidiyor. Erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 09.00'da başladı.

İspanya'da erken genel seçim heyecanı başladı! 37,4 milyon kişi sandık başında: Rekor kırıldı!

Başbakan Pedro Sanchez'in aldığı karar doğrultusunda İspanyolların 350 milletvekili ve 208 senatörü seçeceği seçim başladı.

Yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 22 bin 522 okulda kurulan 60 bin seçim masasındaki 210 bin sandıkta gerçekleşiyor.

Toplam maliyetinin 220,87 milyon olduğu seçimler için 2,3 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 37,4 milyon seçmen kayıtlı bulunuyor.

Ülke demokrasi tarihinde 2'nci kez yaz dönemine denk gelen seçimler, aşırı sıcaklardan ötürü polemik konusu olurken, birçok okulda sandık görevlilerinin bulunduğu masaların başına vantilatör konulup, plastik şişelerde çok sayıda su alındı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, seçimlerde 90 binden fazla polis ve jandarma görev yapıyor.

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REKOR KIRILDI

Diğer yandan tatil dönemi ve aşırı sıcakların etkisiyle yaklaşık 2,6 milyon İspanyol, posta yoluyla oyunu kullandı. Son seçimlere göre 2 kat artan postayla oy kullananların sayısı "rekor" olarak kayıtlara geçti.

İspanya'da Ocak 2020'den bu yana iktidarda olan ve ülke demokrasi tarihinde ilk koalisyon hükümeti olma özelliğine sahip Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partileri, meclis azınlığıyla ülkeyi yönetiyor.

Anketler, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) seçimlerden birinci parti olarak çıkacağı ancak meclis çoğunluğunu elde edemeyeceğinden aşırı sağcı Vox partisiyle koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalacağını gösteriyor. Bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda diktatör Franco döneminden sonra İspanya'da ilk kez aşırı sağ bir parti iktidara gelecek.

Oy kullanma işlemleri, ülke genelinde yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek, güneydeki Kanarya Adaları'nda saat farkından dolayı sandıklar bir saat geç kapatılacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya genel seçim

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