Erken Rezervasyon Nedir? Avantajlı Tatil Yapmak İçin Erken Rezervasyon Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Erken rezervasyon nedir?

Tüm dünyada uygulanan ve ülkemizde de son yıllarda oldukça ilgi gören erken rezervasyon, nisan-ekim ayları arasında planladığınız bir tatil varsa, onu aylar öncesinden satın alarak çok daha ekonomik bir tatil yapmanızı sağlayan bir sistemdir. Erken rezervasyon kampanyası ile yaz sezonunda “lüks” olarak tanımlayabileceğiniz bir tatili, indirimli fiyatlarla ve avantajlı ödeme seçenekleri ile satın alma imkanı bulabilirsiniz. Böylece hayalini kurduğunuz tatili, yaz sezonunda yaşanan “yer kalmadı” engeline takılmadan, daha avantajlı fiyatlarla gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Erken rezervasyon kampanyaları ne zaman başlar?

Erken rezervasyon kampanyaları, aylık dönemler halinde gerçekleşir. İlk dönem genellikle kasım-aralık aylarında başlar. İndirim oranları her ay güncellenerek bir sonraki döneme geçilir. Aylık periyotlar halinde devam eden kampanya, yaz sezonunun başlangıcında sona erer.

En uygun tatil için erken rezervasyonu ne zaman yapmalısınız?

En yüksek indirim oranlarının sunulduğu erken rezervasyonun ilk dönemi, genellikle tatil rezervasyonu için en avantajlı dönem olarak kabul edilir. “En uygun tatil için erken rezervasyonu ne zaman yapmalıyım?” sorusunun cevabı da buna bağlı olarak genellikle ilk dönemdir. İlerleyen dönemlerde otellerde sunulan fiyatlar değişebilir ve indirim oranları kademeli olarak azalabilir.

Erken rezervasyon otelleri neden bu kadar ekonomik oluyor?

Antalya, Alanya, Bodrum ve Çeşme gibi Türkiye'nin en popüler yazlık beldelerinde tatil yapma hayali kurduğunuz birbirinden güzel oteller ve tatil köyleri, erken rezervasyon fırsatları ile çok daha avantajlı fiyatlar sunuyorlar. En lüks otellerin bile cazip indirimler sunduğu erken rezervasyon döneminde, oteller henüz doluluk oranlarına ulaşmadıkları için uygun fiyatlarla rezervasyon imkanı sağlıyorlar. Kampanyanın ilk döneminde başlangıç fiyatları ile rezervasyon imkanı sunan oteller, ilerleyen dönemlerde satış gerçekleşip doluluk oranları arttıkça indirim oranlarını azaltabiliyorlar.

Erken rezervasyon nasıl avantajlar sunuyor?

Hem bütçenizi hem de zamanınızı ekonomik şekilde planlarsınız.

Yaz sezonu gelince yükselen fiyatlardan etkilenmezsiniz.

Son dakika tatil planlarında sıkça karşılaşılan konaklama ve ulaşımda yer bulamama sıkıntısını yaşamazsınız.

Aynı ücreti ödeyerek daha iyi bir otelde konaklama fırsatı bulabilirsiniz.

Birbirinden farklı seçenekler sunan erken rezervasyon otelleri arasından tercih yaparak dilediğiniz konsepte uygun tatil yapabilirsiniz.

Erken rezervasyon yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Erken rezervasyon ile tatil planı yapacaksanız, öncesinde kendinize soracağınız birkaç soru üzerinden cevaplarınızı netleştirmek, beklentilerinize en uygun seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır. Örneğin nasıl bir tatil yapmak istiyorsunuz? Sizin için tatile en uygun ay hangisi? Konaklayacağınız otelden beklentileriniz neler? Önceliğiniz deniz mi, yeme-içme olanakları mı yoksa eğlence mi? Örneğin aile boyu bir tatil planınız varsa, çocuklara özel hizmetlerin sunulduğu çocuk dostu erken rezervasyon otellerine yönelebilirsiniz. Eğer yaz döneminde balayı tatili yapacaksanız ve tarihleriniz netse, balayı konseptinde çiftlere özel hizmet sunan pek çok otel bulunuyor. Erken rezervasyon sürecinde bu konsepte uygun bir otel seçerseniz, riske girmeden keyifle tatil hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Erken rezervasyonu istediğim zaman iptal edebilir miyim?

Erken rezervasyon avantajlarından yararlanmak için tatile çıkmayı planladığınız süreden aylar öncesinde rezervasyonunuzu yapmanız gerekiyor. Bu da haliyle sizin aklınıza “Ya planım iptal olursa?” sorusunu getiriyor. Tatilinizi iptal etmeniz gerektiğinde neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsanız, size iptal hakkı sunan firmaları tercih edebilirsiniz. Bu sayede rezervasyon aşamasında uygun fiyatlarla rezervasyonunuza ekletebileceğiniz iptal ve iade paketi ile tatilinize kısa bir süre kalaya kadar koşulsuz iptal hakkına sahip olup, paranızı iade alabiliyorsunuz. Böylece cazip indirimlerle ekonomik tatil fırsatını kaçırmadan aylarca sonrası için gönül rahatlığı ile plan yapabilirsiniz.

Erken rezervasyon yaparken hangi firmayı tercih etmelisiniz?

Erken rezervasyon ile bütçenize en uygun şekilde hayalinizdeki tatili yaşamak istiyorsanız, güvenilir bir turizm firması üzerinden rezervasyon yapmanız, tatilinizi riske girmeden keyifle geçirmeniz için önem taşıyor. Tercih edeceğiniz firmanın erken rezervasyon konusunda deneyimli olmasına ve dilediğiniz her an seyahat danışmanlarınıza kolayca ulaşım sağlayabilecek olmanıza öncelik verebilirsiniz. Çünkü sadece rezervasyon aşamasında değil; rezervasyon sonrasındaki süreçte, tatiliniz esnasında ve sonrasında da yanınızda olacağını bildiğiniz bir firma ile tatilinizi gönül rahatlığı ile planlayabilirsiniz. Tatilinizi iptal etmek istediğinizde, işleminizi sorunsuzca gerçekleştirebilmesi de önem taşıyor.

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