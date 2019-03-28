"CHP, İP, SP belediye meclis aday listelerine yazılan terör örgütleriyle iltisaklı 378 çürümüşe Osmaniye hoşgörü göstermez. Bunları asla affetmez. PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Osmaniye'ye söyleyecek ne bir sözü, ne de bakacak bir yüzü olacaktır. HDP'ye methiyeler dizen, HDP ile kol kola giren, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine sabitlenen İP'in Osmaniyeli kardeşimi kandırması akla sığacak iş değildir."

OSMANİYE (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur." dedi.

"Kürt kökenli kardeşlerim, siz bizsiniz biz de siz. Ayrımız gayrımız yok, biz birlikte büyük bir milletiz." diyen Bahçeli, "PKK'nın emellerini çiğneyin, HDP'nin rezaletlerini defedin, sizleri istismar etmelerine fırsat vermeyin. Al bayrağın altında hepimize yer var. Türk milletinin müşfik ve muhteşem vicdanı hepimizi kucaklayacak kadar geniş ve güçlüdür. Cumhur İttifakı herkese sahip çıkacak kardeşlik bilincine ve kader ortaklığı inancına ziyadesiyle haiz ve sahip."

- "Erken seçim yoktur"

Bahçeli, yerel seçimlerden çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın varlığını koruyacağının altını çizerek şöyle devam etti:

"Hedef 2023, yani Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüdür. Hedef demokratik normalleşme, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmedir. 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur. Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere karşılık bekleyenlere tahammülümüz olmayacaktır. Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir. Türkiye önümüzdeki yıllarda 2023'e güçlenerek girmenin hazırlığını yapacaktır. 2023 lider ülke Türkiye amacımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Boş laflara karnımız toktur, ittifakımızın mayası sağlamdır. Bu mayanın özünde milli beka vardır."