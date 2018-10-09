Erken tanı ile meme kanserini yendi

DUYGU YENER - Kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanserinde, erken tanı hayat kurtarıyor. Meme kanseri olduğunu öğrenen 44 yaşındaki Hacer Bilgin, hastaların kendi dokuları kullanılarak uygulanan "onkoplastik cerrahi" yöntemiyle göğsü alınmadan sağlığına kavuştu.

Tokat'ta yaşayan Hacer Bilgin, elinde ve kolunda geçmeyen ağrıları nedeniyle başvurduğu hastanede, 40 yaşın üzerinde olduğu için istenilen mamografi testi sonrasında meme kanseri olduğunu öğrendi. Memesinde üç tümör olduğu tespit edilen Bilgin, erken evrede kanseri yendi.

Tedavi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Bilgin, meme kanserinin tedavisinde hastanın kendi dokusu kullanılarak uygulanan, "onkoplastik cerrahi" ile sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hacer Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Kolumda geçmeyen ağrılarım nedeniyle önce genel cerrahi, boyun fıtığından şüphenilmesi üzerine de nöroloji bölümüne yönlendirildim. 40 yaşın üzerinde olmam nedeniyle bu esnada sistem beni zorunlu olarak mamografiye attı. Eğer sistem, mamografiye atmasaydı oraya gitmeyecektim. Erken tanı ve taramayla ortaya çıktı. Göğsümü almadan bu operasyonla hayatım kurtuldu." diye konuştu.