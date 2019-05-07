HABER

Erken tanı ve doğru tedavi AS hastalarının yaşam kalitesi artırılabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

4 Mayıs Dünya Ankilozan Spondilit Günü kapsamında Ankilozan Spondilit (AS) hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren hekimler, AS’nin en fazla iş gücü kaybına yol açan hastalıklardan biri olduğunu ve erken tanı ile doğru tedavinin yaşam kalitesini artırabileceğini ifade ediyor - Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci: - "Ankilozan Spondilit hastalığı yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor" - Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cemal Bes: - " 'Ahmet Mete Işıkara, Suna Pekuysal hastalığı' psikolojisi yanlış" - İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Derya Buğdaycı: - "AS hastalarına yüzme, solunum egzersizleri, esneme hareketleri ve hafif güçlendirme egzersizleri öneriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, Ankilozan Spondilit (AS) hastalığının yaşam kalitesini etkilediğini ve bu şikayetler sebebiyle hastaların çalışma, eğitim ve sosyal hayat gibi günlük yaşam aktivitelerinde ciddi zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği ve Türkiye Romatoloji Derneği tarafından, Novartis iş birliği ile, "4 Mayıs Dünya Ankilozan Spondilit Günü" vesilesiyle AS hastalığına dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak için SALT Galata'da bir basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cemal Bes ve İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Derya Buğdaycı’nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, AS hastalığı ve tedavi yöntemleri konuşuldu.

Toplantıda AS hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren hekimler, AS’nin en fazla iş gücü kaybına yol açan hastalıklardan biri olduğunu ve erken tanı ile doğru tedavinin yaşam kalitesini artırabileceğini bildirdi.

- "Ankilozan Spondilit iltihaplı bir eklem hastalığı"

Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, toplantıda yaptığı konuşmada, AS hastalığının özellikle sırt ve beldeki omurgaları etkileyen, yıllarca ağrı ile devam eden ve ne zaman başladığını hastanın tam olarak fark edemediği iltihaplı bir eklem hastalığı olduğunu dile getirdi.

Bel ağrısı, yorgunluk, uyku bozukluğu ve sabah tutukluğu ile ortaya çıkan AS hastalığının yaşam kalitesini etkilediğini aktaran Ketenci, bu şikayetler sebebiyle hastaların çalışma, eğitim ve sosyal hayat gibi günlük yaşam aktivitelerinde ciddi zorluklar yaşadıklarına dikkati çekti.

Ketenci, hastalığın tedavi sürecinde fizik tedavinin, sigarayı bırakmanın ve egzersizin ilaçtan da önemli olduğunu ve Romatoloji Derneği ile hastalığın tedavisi için çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Dünyada ve Türkiye’de yaklaşık bin kişiden 5’inde görülüyor"

Doç. Dr. Cemal Bes ise hastalığın sinsi başlaması nedeniyle hastaların doktora başvurması veya tanı almasının 5-8 yıl gecikebildiğini ifade ederek, erken tanı konmasının eklem bozuklukları gelişmeden müdahale edilmesini ve tedaviyi kolaylaştırdığını kaydetti.

Bes, dünyada ve Türkiye’de yaklaşık bin kişiden 5’inde görülen AS hastalığının hem hastalarda hem de toplumda bilinirliğinin artmasının bu hastalık ile mücadelede önemli bir basamak olduğunu vurguladı.

2000’li yılların başında çok mucizevi denilebilecek ilaçların ortaya çıkmasıyla birlikte AS hastalığında çok iyi bir mesafe alındığını dile getiren Bes, umutsuzluğa kapılacak bir durum olmadığını ve hastalar ve hekimlerin artık daha da bilinçlendiğini ifade etti.

- " 'Ahmet Mete Işıkara, Suna Pekuysal hastalığı' psikolojisi yanlış"

Doktorların AS hastalarını çok iyi bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Bes, şunları söyledi:

"Çünkü hasta çok iyi bilgilenmeyince, google'a giriyor ve AS hastalığını aratıyor. Bazen doktor arkadaşlar bu hastalığı tanımlamak için 'Ahmet Mete Işıkara, Suna Pekuysal hastalığı' diyebiliyor. Hastada 'ileri zamanda ben de öyle olacağım' psikolojisi oluşuyor. Halbuki hastalarımızın üçte birinden daha azı bu şekilde ağır olabiliyor. Ve artık bu gelişmiş tedavi ve egzersiz yöntemlerinin iyi yapılmasıyla birlikte bu oranın daha da düştüğünü görüyoruz. Evet bunlar bu hastalığın ağır fonlarını taşıyan insanlardı ama herkes böyle olmayacak. Olmamak için de egzersizi birinci sıraya koymanız gerekiyor ondan sonra da gerekirse ilaç tedavisi, üst düzey tedavi vermek lazım."

- "Uygun tedavi ile birlikte mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyona başlanmalı"

Doç. Dr. Derya Buğdaycı da AS tanısı alır almaz uygun tedaviyle birlikte fizik tedavi ve rehabilitasyona başlanması gerektiğinin altını çizerek, doğru tedavi ile ağrı ve tutukluğu azaltmanın, eklem bozukluklarını önlemenin, doğru vücut duruşunu korumanın, ruh sağlığını ve sosyal ilişkileri iyileştirmenin ve günlük fiziksel aktiviteleri bağımsız yapabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

AS tedavisinde uzmanların denetiminde yapılan egzersizlerin tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Buğdaycı, "AS hastalarına yüzme, solunum egzersizleri, esneme hareketleri ve hafif güçlendirme egzersizleri öneriyoruz. Ayrıca sigara kullanımının hastalık seyrini ilerletmesi ve tedaviyi zorlaştırması sebebiyle, tedaviye başlandıktan sonra sigara içen AS hastalarına mutlaka sigarayı bırakmayı öneriyoruz." diye konuştu.

- Ankilozan Spondilit hikayeleri

Toplantıda yönetmen Vedat Atasoy’un 4 Mayıs Ankilozan Spondilit Günü’ne dikkati çekmek üzere hazırladığı "Ankilozan Spondilit Hikayeleri" belgeselinin gösterimi yapıldı. Ayrıca AS hastaları da toplantıya katılarak kendi hikayelerini anlattılar.

Öte yandan verilen bilgiye göre, dünyada ve Türkiye’de yaklaşık bin kişiden 5’inde görülen AS hastalığı, genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan, omurgayı ve omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi etkileyen ağrılı, iltihaplı bir eklem hastalığı olarak tanımlanıyor.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
Taksim Meydanı'nda "trafik" etkinliğiTaksim Meydanı'nda "trafik" etkinliği
Muş’ta terör operasyonu: 14 gözaltıMuş’ta terör operasyonu: 14 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankilozan Spondilit novartis

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.