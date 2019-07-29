Ermeni dalgıçlardan 'Van Gölü Nefesimizdir' kampanyasına destek

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Dalış Okulu sporcuları, Ermenistan'dan gelen 10 kişilik dalgıç ekibiyle, 'Van Gölü Nefesimizdir' kampanyasına destek vermek için, gölün derinliklerine dalış yapıp, çöp topladı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'ne dalış turizmi, her geçen gün gelişiyor. Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce başlattığı 'Van Gölü Nefesimizdir' kampanyasına, bir destek de Van Dalış Okulu sporcuları ve Ermenistan'dan gelen 10 kişilik dalgıç ekibinden geldi.

Van Dalış Okulu'ndan Dalış Eğitmeni Serkan Ök ve Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan’ın Van Gölü'nün Sırları projesi sonrasında Ermenistan’dan gelen 10 dalgıç, göldeki kirliliğe dikkat çekmek için üzerinde 'Van Gölü Nefesimizdir' yazılı pankartı açarak Türkçe ve Ermenice slogan attıktan sonra, gölün derinliklerine dalış yaptı. Dalgıçlar, dalış sırasında gördükleri çöpleri de topladı. Çıkarılan çöpler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp araçlarıyla, çöp merkezine götürüldü.

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