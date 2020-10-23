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Ermeni güçlerin güney cephesi çöktü!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Böylelikle Ermenistan güçlerinin Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı çökmüş oldu.

Ermeni güçlerin güney cephesi çöktü!

Azerbaycan'ın, İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kontrol altına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

AĞBEND KASABASI GERİ ALINDI

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

İRAN SINIRINI TAMAMEN KURTARDI

Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı.

133 YERLEŞİM İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı. Ele geçen yeni yerleşim birimleriyle Azerbaycan Ordusu 133 yerleşim birimini işgalden kurtarmış oldu.

23 EKİM'DE CEPHE HATTINDAKİ DURUM

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: "22-23 Ekim gün ve gecesi Ağdara, Fizuli-Hadrut-Jabrail ve Gubadlı'da cephe operasyonları değişen yoğunlukta devam etti. Ermeni güçleri Azerbaycan savunma mevzilerine küçük silahlar, havan topları ve toplarla ateş etti. Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü operasyonlar sonucunda cephenin Fuzuli, Cebrayil ve Kubadlı yönlerinde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ciddi darbeler vuruldu. Önemli yüksek tepeler ele geçirildi.

MÜHİMMAT VE YİYECEK SIKINTISI VAR

Tüm cephe boyunca Ermeni güçlerin ana kaynaklarına ve askeri altyapısına onarılamaz hasar verildi. Ermeni birliklerinde askeri teçhizat, silah ve mühimmat, yiyecek sıkıntısı var. Muharebe pozisyonlarını koruyacak düzenli ordu birimlerinin bulunmaması nedeniyle, onların yerini zorunlu siviller alıyor.

ASKERLERİ ÇATIŞMAYI REDDEDİYOR

Ermenistan'ın Tavuş ve Sisian bölgelerinden Dağlık Karabağ'a getirilen personelin çatışmaya girmeyi reddettiği ve mevzilerinden kaçtığı ortaya çıktı. Şu anda tüm cephede savaş devam ediyor."


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