HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürerek Terter’e ateş açtı

Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürerek Terter’e ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 18:28 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan’ın insani ateşkes ihlallerini sürdürerek, Terter bölgesine ateş açtığını açıkladı.Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD’nin arabuluculuğunda bu sabah yerel saatle 08.00’de “geçici insani ateşkes” ilan edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan’ın insani ateşkes ihlallerini sürdürerek, Terter bölgesine ateş açtığını açıkladı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD’nin arabuluculuğunda bu sabah yerel saatle 08.00’de “geçici insani ateşkes” ilan edilmişti. Ermenistan, ateşkesin ilk dakikalarında ateşkesi ihlal etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ermeni Silahlı Kuvvetleri, insani ateşkesi büyük ölçüde ihlal ederek, Terter şehrini topçu ve füzelerle bombalıyor. Saat 08.00’den bu yana Azerbaycan şehirlerine 200’den fazla top atışı yapıldı. Ermenistan’ın insani ateşkesi kabulü sadece ikiyüzlülük” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ermenistan ordusunun yerel saatle 18.15’te Smerç tipi çok namlulu roketatar sistemiyle Terter şehrine ateş açtığı belirtildi.
Öte yandan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın bu sabah yerel saatle 08.05’te insani ateşkesi ihlal ederek Laçin’e bağlı Safiyan köyünde bulunan Azerbaycan ordusu birliklerine ateş açtığını bildirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalarBakan Koca'dan önemli açıklamalar
Matrix’te mi yaşıyoruz? Bilim insanlarından bu soruya şaşırtan yanıt Matrix’te mi yaşıyoruz? Bilim insanlarından bu soruya şaşırtan yanıt
En Çok Okunan Haberler
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Mesut İnce'den açıklama
Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Dikkat çeken açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü
Askeri törenle karşılandı
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bursa’da aracın altında kalan yaşlı kadının feci ölümü kamerada
Yaşlı kadının feci ölümü saniye saniye görüntülendi
Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali
Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali
İstanbul'da panik anları! Tramvaydan dumanlar yükseldi
Tramvaydan dumanlar yükseldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.