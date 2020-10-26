Ermenistan-Azerbaycan ateşkesi 5 dakika sürdü!

Dağlık Karabağ savunma bakanlığı bunun "yanlış bilgilendirme" olduğunu ve Azeri güçlerinin temas hattındaki kuzeydoğu tarafındaki Ermeni askeri mevzilerine füze saldırısı düzenlediğini söyledi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 08.05'te geçici insani ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlık, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ateşkese tam uyduğunu bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan ordusunun 08.04'ten itibaren Terter'e ve köylerine top atışı gerçekleştirdiğini açıkladı.
ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'da yürürlüğe girmişti.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yeni çatışmalar çıksa da, ABD dün yeni bir ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan ve Ermenistan hükümetleri yaptıkları ortak açıklamada, son ateşkesin 26 Ekim'de yerel saatle sabah 8'de yürürlüğe gireceğini ifade etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "Gece yarısı geçerli olmak üzere ateşkes yapmayı kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik ediyoruz. Birçok hayat kurtarılacak" demişti.
Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Cuma günü Washington'da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile ayrı görüşmeler yapmasının ardından gelmişti.