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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak karar! 'Onaylayacağım'

13.09.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkiler ABD ile yapılan tatbikat nedeniyle gerilmişti. Ermenistan'dan Rusya'yı kızdıracak yeni bir adım daha geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını söyledi. Paşinyan’ın tüzüğü onaylaması halinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak karar! 'Onaylayacağım'

Ermenistan’dan Rusya’yı kızdıracak adım geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, son günlerde en çok tartışılan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını duyurdu. Ermenistan hükümetinin Roma Tüzüğü’nü parlamentoya gönderdiğini hatırlatan Paşinyan, "Hükümet, Roma Tüzüğü’nü parlamentoya gönderdi ve Roma Tüzüğü benim talebim doğrultusunda milletvekillerimizin desteğiyle onaylanacaktır. Bu da Ermenistan-Rus ilişkileriyle bağlantılı değil, Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgilidir." dedi.

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PUTİN ERMENİSTAN'A GİDERSE TUTUKLANACAK

Ermenistan'ın 1 Ekim 1999'da imzaladığı Roma Tüzüğü o tarihten bu yana parlamentoda onay bekliyor. Tüzüğün Ermenistan’da onaylanması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

PUTİN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

UCM, 17 Mart’ta Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. UCM, kararında Putin'in yasadışı bir şekilde çocukların sınır dışı edilmesi ve insanların Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasadışı bir şekilde nakledilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Rusya Nikol Paşinyan putin

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