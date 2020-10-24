Ermenistan Dışişleri Bakanı'na soğuk duş! Söyleyecek söz bulamadı

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e konuştu. Gazeteci Kristin Amanpour’un sorularını yanıtlayan Mnatsakanyan, zor anlar yaşadı. Ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için çabaladı. Ancak gazeteci Kristin Amanpour, Mnatsakanyan'a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan 4 BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı. Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak işgal altındaki Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve komşu topraklardan Ermeni kuvvetlerinin derhal geri çekilmesini ve Azerbaycan halkının evlerine dönme hakkını tanıyan BM Genel Kurulu'nun 2008 tarihli kararını hatırlattı. Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadı.

'SİZİN POLİTİKANIZ BU MUDUR?'

Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Ermenistan'ın bunu savunduğu ifade etti. Gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın milliyetçi ve "Karabağ Ermenistan'dır" gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, 'Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur?' dedi.

Kaynak: DHA

