HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son iki günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.

Bölgeye giden AA muhabirleri Ermenistan güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribatı görüntüledi.

Çatışmalarda Ermenistan askerlerinin ateş açtığı bölgelerden biri olan Ağdam ilinin Mireşelli köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.

Köy sakinlerinden Azad Ağayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin yoğun ateş altında bulunduğunu bildirdi.

46a46685-bfd3-4beb-9132-84202f3e18b9

Ağayev, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan askerleriyle baş edemediğini, bu nedenle sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Saldırılara rağmen evlerini terketmediklerini ifade eden Ağayev, Azerbaycan ordusuna güvendiğini vurguladı.

Ermenistan'ın saldırıları sonucu 2 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil yaşamını yitirmiş, yaklaşık 30 sivil de yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Ermenistan'ı uyardı: Derhal durdurmalı!Ermenistan'ı uyardı: Derhal durdurmalı!
Türkiye’deki o yer Avrupa’nın en güzel kasabaları listesindeTürkiye’deki o yer Avrupa’nın en güzel kasabaları listesinde
En Çok Okunan Haberler
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Diğer Haberler
Ermenistan saldırısında okul öğrencileri şehit oldu
Ermenistan saldırısında okul öğrencileri şehit oldu
Dünyanın en eski restoranı kapanıyor mu?
Dünyanın en eski restoranı kapanıyor mu?
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın kayıpları arasında paralı askerler var!
Azerbaycan: Ermenistan'ın kayıpları arasında paralı askerler var!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Evli ve bir çocuk annesi öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi!
Fotoğraflar ortaya çıktı! 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.