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Ermenistan’a ait hedefler gece boyunca vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın hedeflerine yönelik karşı operasyonlarını gece boyunca sürdürdü.Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar 7’nci gününde devam ediyor.

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın hedeflerine yönelik karşı operasyonlarını gece boyunca sürdürdü.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar 7’nci gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait hedefleri gece boyunca yoğun bombardımana tuttu. Savunma Bakanlığı tarafından yayınlan görüntülerde, gece boyunca yapılan operasyonlarda Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırı noktaları teker teker imha edildiği görülüyor. Görüntülerde top bataryaları, tank ve askeri hedeflerin bombalarla vurulması yer alıyor.

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