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Ermenistan’a ait sahra karargahı vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki toprakları geri almaya yönelik operasyonda bölgedeki Ermenistan’a ait sahra karargahını ve tankları vurdu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki toprakları geri almaya yönelik operasyonda bölgedeki Ermenistan’a ait sahra karargahını ve tankları vurdu. Vurulma anına ilişkin görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait sahra karargahını imha etti. Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafın yayınladı. Görüntülerin başında bir sahra karargahının vurulması yer alırken görüntülerin devamında ise yine Ermenistan’a ait tankların vurulması da görülüyor.

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