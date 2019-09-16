HABER

Ermenistan'da Ulusal Güvenlik Servisinin Başkanı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Ermenistan'da Ulusal Güvenlik Servisinin Başkanı görevden alındı

Ermenistan'da Ulusal Güvenlik Servisinin (NSS) Başkanı Artur Vanetsyan, görevden alındı.

Ermenistan yerel basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Nikol Paşinyan, Vanadzor'da düzenlediği basın toplantısında, istihbarat teşkilatı NSS'nin Başkanı Vanetsyan'ı görevden aldığını açıkladı.

Vanetsyan'ın görevden alınması kararına, Paşinyan'ın NSS Başkanı ile yaptığı görüşmelerin ardından "karşılıklı rıza" sonucu varıldığı belirtildi.

Kararın nedenlerine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Paşinyan, Vanetsyan'ın, Ermenistan Futbol Federasyonu başkanlığı görevini sürdüreceğini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, NSS başkanlığına kimin atanacağına ilişkin de bilgi vermedi.

Öte yandan Artur Vanetsyan, basın toplantısı sırasında okunan yazılı açıklamasında, Paşinyan ile yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etmeye karar verdiğini belirtti.

Vanetsyan'ın açıklamasında, "Devletin inşasının mantığı vardır, eylemlerin ve kararların doğaçlama olması, birincil ve ikincil, geçici ve kalıcı şeyler arasında fark gözetmeyen bir çalışma biçimi, hedeflerin gerçekleştirilmesine giden yol değildir." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Vanetsyan'ı Mayıs 2018'de NSS başkanlığına atamıştı.

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Marmaris'te Fatih Koparan'a dayağı İskoç turistler görüntülediMarmaris'te Fatih Koparan'a dayağı İskoç turistler görüntüledi
Orta Karadeniz Bölgesi Türkmenistan televizyonunda tanıtılacakOrta Karadeniz Bölgesi Türkmenistan televizyonunda tanıtılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artur Vanetsyan Ermenistan İstihbarat teşkilatı

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 16 Eylül - MPİ canlı çekiliş

On Numara çekiliyor

Antalya’daki paraşüt kazasında yaralanan iki Rus turistten biri hayatını kaybetti

Havada savrularak palmiyelere çarpmışlardı! Acı haber geldi

Son dakika: TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

Salıncaklar kaldırılmıştı! 'Dünyaya mesaj vermek istedik' dediler ve...

Salıncaklar kaldırılmıştı! 'Dünyaya mesaj vermek istedik' dediler ve...

Şule Çet davasında yeni gelişme! Telefonu ikinci kez incelenicek

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Paşinyan'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.