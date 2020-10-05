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Ermenistan’ın Gence’ye saldırıları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 20:00 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Gence şehrinin Ermenistan tarafından yeniden saldırıya uğradığını bildirdi.Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırısını sürdürürken Ermenistan, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’ye yeniden saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Gence şehrinin Ermenistan tarafından yeniden saldırıya uğradığını bildirdi.
Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırısını sürdürürken Ermenistan, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’ye yeniden saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Gence şehrinin Ermenistan’ın yeniden saldırısına uğradığı duyuruldu. Saldırıya ilişkin ölen ve yaralanan siviller hakkında açıklama yapılmadı.
Öte yandan Ermenistan’ın saldırıları sonucu şu ana kadar hayatını kaybeden sivillerin sayısı 25’e yükselirken, 100’den fazla kişi de yaralandı.

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