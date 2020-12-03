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  4. Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Hüsülü ve Malıbey köyleri görüntülendi

Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Hüsülü ve Malıbey köyleri görüntülendi

03.12.2020 12:47 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan tarafından yayınlanan görüntülerde, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın iline bağlı Hüsülü ve Malıbey köylerindeki birçok evin harap olduğu görülüyor.Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibariyle Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu.

Azerbaycan tarafından yayınlanan görüntülerde, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın iline bağlı Hüsülü ve Malıbey köylerindeki birçok evin harap olduğu görülüyor.
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibariyle Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan’a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Anlaşma kapsamında, Ermenistan’ın Laçın’dan çıkması için verilen sürenin dolmasının ardından Azerbaycan ordusu Laçın’a girmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın’a bağlı Hüsülü ve Malıbey köylerinin görüntülerini yayınladı. Bakanlığ’ın yayınladığı görüntülerde, askeri araçların bölgeye sevkiyatının devam ettiği görülüyor.
Anlaşmaya uyarınca Ermenistan Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer’i 25 Kasım’da, Laçın’ı ise 1 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim etmişti.

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