Erol Evgin'den 50. yıl konseri

Her zaman yeniliklerden yana olduğunu vurgulayan Evgin, "Gençler her zaman çok farklı, çok iyi, çok yenilikçi işler yapıyorlar. Gençleri çok seviyorum, yaptıkları müzikleri de fırsat buldukça dinlemeye çalışıyorum. Müzikte her şey çok daha iyiye gidiyor diye düşünüyorum. Gençler pop müziğin klasikleşmiş şarkılarını da çok seviyorlar." dedi.

- 50. yıla özel repertuvar

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde usta sanatçı, şarkılarının arasına müzik yaşamından anılar, anekdotlar, şiirler ve mizah katarak hazırladığı bir gösteri sundu.

Konserde sanatçıya özel orkestrası eşlik ederken, Evgin aralarında "Söyle Canım", "Sevdim Bir Genç Kadını", "Bizim Tango", "İşte Öyle Bir Şey", "Delilah", "Yıldızların Altında", "Manastır", "Son Mektup"un da bulunduğu şarkılarını seslendirdi.

Evgin "Manastır", "Sevdim Bir Genç Kadını" ve "Delilah" adlı parçaları seslendirdiği sırada Cem Çelik, Berfu Elmas, Olcay Tunçeli, Maie Ito ile Melike Koper tango yaptı.