Erol Evgin'den 50. yıl konseri

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Erol Evgin, Kerki-Solfej tarafından düzenlenen Harbiye Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı.

Konser öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Evgin, bu yıl 50. sanat yılı olduğuna dikkati çekerek, "1970'li yıllarda bile bu sahnede konsere çıkardım hatırlıyorum. Sayı söyleyemem ama herhalde bu 50 yıl içinde yalnız Harbiye değil, binlerce konser vermişimdir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Altın Düetler" ismiyle yeni çıkan albümünde Türkiye'nin çok değerli 12 kadın sanatçısıyla düet yaptığını ifade eden Evgin, albümde Ajda Pekkan, Atiye, Ceylan Ertem, Demet Sağıroğlu, Deniz Seki, Farah Zeynep Abdullah, Funda Arar, Kalben, Nil Karaibrahimgil, Şebnem Keskin, Zara ve Ziynet Sali'nin yer aldığını dile getirdi.

- "Üç yıldır üzerine çalıştığım bir proje"

Evgin, yaklaşık 3 yıldır bu proje üzerinde çalıştığını dile getirerek, "Tabii sanatçılarımızın kendi programları var, hepsiyle aynı anda bir araya gelmek çok mümkün olmadı. Bir buçuk yıl stüdyo işi sürdü ve sonunda geçen hafta çıktı. Çok güzel bir albüm oldu." şeklinde konuştu.