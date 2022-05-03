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Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri kimdir? Erşan Kuneri dizisi ne zaman çıkıyor?

03.05.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erşan Kuneri gündemde yer alıyor. Cem Yılmaz'ın sevilen karakterlerinden Erşan Kuneri izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. GORA ve Arif v 216 filmlerinden aşina olduğumuz Erşan Kuneri karakteri bu kez dijital ortamda yayınlanacak bir dizi ile izleyicisiyle buluşacak. İşte Erşan Kuneri oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler!

Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri kimdir? Erşan Kuneri dizisi ne zaman çıkıyor?

Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi merak ediliyor. Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin başlama tarihi araştırılıyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, G.O.R.A. filminde canlandırdığı karakter olan Erşan Kuneri'nin dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, dijital medya platformu Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisi ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri; Cem Yılmaz'ın GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarında hayat verdiği bir karakterdir. Kuneri, film yapımcısı ve eğlence mekanı işletmecisidir. Dizide 1975-1978 yılları arasındaki sinema macerası konu alınacak.

ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin başrol oyuncusu Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Erşan Kuneri'nin 13 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacağını açıkladı.

ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem Yılmaz
Zafer Algöz
Ezgi Mola
Çağlar Çorumlu
Nilperi Şahinkaya
Uraz Kaygılaroğlu
Merve Dizdar
Bülent Şakrak

ERŞAN KUNERİ KONUSU NEDİR?

Dizide, Cem Yılmaz'ın sevilen filmleri G.O.R.A ve Arif V 216'da boy gösteren Erşan Kuneri karakterinin; 1975-1978 yılları arasındaki sinema serüveni anlatılacak.

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Cem Yılmaz
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