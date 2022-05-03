Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri kimdir? Erşan Kuneri dizisi ne zaman çıkıyor?

Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi merak ediliyor. Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin başlama tarihi araştırılıyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, G.O.R.A. filminde canlandırdığı karakter olan Erşan Kuneri'nin dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, dijital medya platformu Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisi ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Erşan Kuneri; Cem Yılmaz'ın GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarında hayat verdiği bir karakterdir. Kuneri, film yapımcısı ve eğlence mekanı işletmecisidir. Dizide 1975-1978 yılları arasındaki sinema macerası konu alınacak.
Dizinin başrol oyuncusu Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Erşan Kuneri'nin 13 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacağını açıkladı.
Cem Yılmaz
Zafer Algöz
Ezgi Mola
Çağlar Çorumlu
Nilperi Şahinkaya
Uraz Kaygılaroğlu
Merve Dizdar
Bülent Şakrak
Dizide, Cem Yılmaz'ın sevilen filmleri G.O.R.A ve Arif V 216'da boy gösteren Erşan Kuneri karakterinin; 1975-1978 yılları arasındaki sinema serüveni anlatılacak.
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