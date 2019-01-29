Ertuğrul Akbay’ın, medyada manipülasyon için hacker kiraladığı ortaya çıktı

FETO terör örgütü ile irtibatları ifsa edilen Sözcü Gazetesi sahibi Ertuğrul Akbay’ın, Ertuğrul Akbay’ın, yazılım korsanları ile anlaşıp İhlas’a kumpas kurma planları sosyal medya yazışmaları ile ortaya cıktı.

Kirli işbirliğini belgeleyen yazışmalar, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ulaştırıldı. İnkar yoluna giden Sözcü’nün gölge patronu Ertuğrul Akbay’ın daha önceki belgeler için gündeme getirdiği photoshop oynaması iddialarını çürütmek için Türkiye Gazetesi, sosyal medya sayfalarındaki yazışmaları görüntülü olarak da okuyucularına gösterdi.

Ancak ortaya çıkan yeni belgeler, Ertuğrul Akbay’ın ‘FETÖ dostluğu’nun yanında başka kirli işlerin içinde olduğunu gözler önüne serdi.

Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay, 16 Mayıs 2018’de sosyal medya hesabından bir hacker grupla yazıştı. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in Twitter hesabının ele geçirilmesini istedi.

Hackerlere “Twitter hesabı var. Bunun ele geçirilip birkaç yayın yapılmasını istiyorum. Bize çok yükleniyor” diye talepte bulundu. Siber korsanlar “Ele geçirilecek hesabı bildirin. Ne yapılması gerekiyorsa bilgi verilir” diyerek isteği kabul etti. Hackerler ödemenin, soruşturmada yakalanmaması için nakit değil Bitcoin olarak ödenmesini talep etti. Bunun üzerine Sözcü’nun patronu “Parayı istenen şekilde gönderebilirim. Hesaba bakılıp, hükümet taraftarı gibi ortalığı karıştıracak paylaşımlar yapılmasını istiyorum” diye yazdı. Söz konusu yazışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

