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Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Osmanlı'nın ilk zaferi olan İkizce Savaşı'nda şehit düşen Savcı Bey, şehadetinin 731. yılında anıldı

Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 731. yılında, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'deki kabri başında anıldı.

Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca, anma töreninde yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

Sarıca, 1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirterek, "Savcı Bey burada şehit olmuştur. Tarih kitaplarında 'İkizce Savaşı' olarak geçmektedir. Bu savaş Osmanlı'nın ilk savaşı ve zaferidir. Bu yönden çok önemlidir. Osmanlı'nın diriliş ve var oluş sebebidir. Eğer bu savaş kazanılmasaydı, tarihte 'Osmanlı' diye bir kavram olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Anma töreninin ardından İkizce Alçay mesire alanına kurulan oba çadırında katılımcılara etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.

Program, plaket takdiminin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
anma Domaniç Kütahya Saru Batu Savcı Bey

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