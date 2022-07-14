Ertuğrul Özkök 'Bizim PKK'lılar' dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi! 'Bir Ertuğrul Özkök klasiği...'

Ertuğrul Özkök'ün PKK'lı teröristlerler ilgili önerisi olay oldu. TV 100'deki Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan gazeteci Özkök, Kolombiya'daki barış anlaşması sonrası silah bırakan eski FARC gerillalarını örnek gösterdi. Eski gerillaların şimdilerde ülkede turist rehberliği yaptığını belirten Özkök, PKK'lı teröristlerinde bunları yapabileceğini söyledi.

ERTUĞRUL ÖZKÖK: "BİZİM PKK'LILAR DA BUNU YAPSA DAHA İYİ OLUR BENCE"

Özkök yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kolombiya'da eski FARC gerillaları şimdi turistik rehberlik yapıyorlarmış. FARC gerillalarının yerlerini gezdiriyorlarmış. Dağda silahlı çatışma yerine güzel bir şey. Bizim PKK'lılar da bunu yapsa daha iyi olur bence"

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ: "BİR ERTUĞRUL ÖZKÖK KLASİĞİ"

Gazeteci Özkök'ün bu sözleri gündem yaratırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert bir açıklama geldi.

Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kavala’dan, kayyum meselesine, Esad’ın çözüm olduğundan, 'Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı' tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.



