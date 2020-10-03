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ERÜ’de geliştirilen koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek ilk yerli aşı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 22:41 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, transjenik hayvan çalışmasının başarıyla tamamlanan ilk aşı olduğunu bildirdi.

ERÜ’de geliştirilen koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek ilk yerli aşı oldu

Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitede yürütülen Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olduğunu belirten Çalış, insan denemeleri safhasının da üniversitede yapılmasının planlandığını ifade etti.

ERÜ'DEKİ ÇALIŞMALAR

ERÜ'den daha önce yapılan açıklamada, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve araştırmacıların, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve ERÜ tarafından desteklenen projeler kapsamında Kovid-19'a karşı iki farklı teknolojiyle hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

Hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde denemelerine 15 Mayıs itibarıyla başlandığı, devam eden süreçte hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği bildirilmişti.

Kovid-19'a karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği, bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına haziran ayı içinde başlanmasının öngörüldüğü ifade edilmişti. Kovid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin ağustos ayı içinde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

AA

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