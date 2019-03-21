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Eruh’ta yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

Siirt’tin Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik ’Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın-25’ operasyonu yapıldı.

Eruh’ta yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı bulundu

Siirt’tin Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik ’Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın-25’ operasyonu yapıldı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında Kırmızıtepe bölgesinde güvenlik güçleri, 5 kiloluk yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı tespit etti. Bunun üzerine bölgeye patlayıcı madde imha timi ve mayın arama köpeği sevk edildi. Yapılan incelemede teneke içerisinde biri elektrik fünye bağlantılı 5 TNT patlayıcı kalıbı olduğu tespit edildi. El yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde güvenlik önlemlerin alınmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

Eruh’ta yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı bulundu

Eruh’ta yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı bulundu

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