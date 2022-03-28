Erzak kolisi nedir? Ramazan erzak kolisi ne kadar 2022? Ramazan erzak kolisinde neler var? Ramazan erzak kolisi kaç TL?

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların bu mübarek gün için sürdürdüğü hazırlıklar da hız kesmeden devam ediyor. Ramazan erzak kolileri gündemde yer alıyor. Aile bütçesine uygun Ramazan erzak kolileri araştırılmaya devam ediyor. Ramazan erzak kolileri fiyatları market zincirine göre değişiklik göstermektedir. Her market kendi Ramazan kolisi fiyatları yayınladı. İşte Ramazan erzak kolilerine dair merak edilen detaylar!
Ramazan kolisinin içerisinde en temel ihtiyaçların yer aldığı gıdaların bulunduğu paketlerdir. Fiyata göre bu paketlerin ebatları değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda bu kutsal ayda yardıma ihtiyacı olan insanlara verilen en güzel ve en anlamlı hediyelerden biridir.
Ramazan paketinde en temel gıda ürünleri yer alır. Genel olarak; kuru fasulye, bulgur, köftelik bulgur, un, yağ, toz şeker, pirinç, nohut, mercimek, peynir, kaşar, mantı, erişte, şehriye yer alıyor.
-Ramazan Bereket Paketi: 99 TL.
-Ramazan Lezzet Paketi İçindekiler: 169,90 TL.
-Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler: 269,90 TL.
Klasik Koli: 109 TL.
-Süper Koli: 179 TL.
-Mega Koli: 229,90 TL.
-Lüks Koli: 289 TL.
-Bağış Klasik Ramazan Kolisi:109,90 TL.
-Bağış Mega Ramazan Kolisi:229,90 TL.
-Bağış Süper Ramazan Kolisi:179,90 TL.
-Türkiye Tarım Kredi Kooperatif paketi: KDV dahil 169,00 TL. (12 ürün)
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