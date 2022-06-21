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  4. Erzincan'da feci olay! Kaldırımda yürüyen kadının başına sac düştü

Erzincan'da feci olay! Kaldırımda yürüyen kadının başına sac düştü

21.06.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kaldırımda yürüyen bir kadının başına rüzgar sebebiyle binanın çatısından kopan sac parçası düştü.

Erzincan'da feci olay! Kaldırımda yürüyen kadının başına sac düştü

Olay, bugün saat 18. 30 sıralarında Erzincan merkez Ordu Caddesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli rüzgar sebebiyle cadde üzerindeki 3 katlı binanın çatı kısmı zarar gördü. Binan çatısından kopan sac parçası, o sırada yolda yürüyen S.D.’nin (34) başına isabet etti. Yaralanan S.D. için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D., tedavi altına alındı.

SACLAR UCTU

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Erzincan Belediyesine ait Esentepe Sosyal Tesislerinin inşaatında bulunan sac parçaları da uçarak çevreye dağıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

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Erzincan
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