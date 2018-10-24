Erzincan'da kahreden haber: 1 şehit, 3 asker yaralı

İliç ilçesinin Savaş Geçidi mevkisinde, Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 resmi plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole düştü.

1 ŞEHİT, 3 ASKER YARALI

Kazada, araçtaki Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba hayatını kaybetti, şoför Adıyaman ile Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tarık Dost ile Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Duran ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, şehit Kaplanbaba'nın cenazesi ise İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Hiliç, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Aracın, İliç Kaymakamlığına ait çift kabinli kamyonet, askerlerin ise İliç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler olduğu belirtildi. (AA)

