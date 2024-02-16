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'Erzincan'da kuşlar siyanürden öldü' iddiası gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2024 17:45 | Son Güncelleme:
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Bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi' iddiası gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ölü kuşlar olarak servis edilen görüntülerin ardındaki gerçek de ortaya çıktı. İşte detaylar...

'Erzincan'da kuşlar siyanürden öldü' iddiası gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi' iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu cisimlerin ölü kuşlar değil kum çuvalı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Basın yayın organlarından servis edilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, 'Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi' iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca görüntülerdeki alanın siyanürsüz bölge olduğu, siyanüre bağlı herhangi bir canlının yaşamını yitirmediği belirlenmiştir. Kamuoyunda infial oluşturmak amacıyla paylaşılan iddialara itibar etmeyiniz.'

GGdJKqmXgAAQJFn

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Siyanür kuş
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