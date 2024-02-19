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Erzincan'daki felaket sonrası korkunç ihtimal! Acil önlem alınmalı diyerek uyardı: Zehir besin zincirimize karışabilir

19.02.2024 13:10 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili korkutan senaryo için bir uyarı geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Zehir besin zincirimize karışabilir" diyerek gıda krizi çıkabileceğini söyledi. Siyanürün, toprağa karıştıktan sonra yer altı sularına, oradan da deniz, nehir ve göllere ulaşıp, içme suyunu etkileyebileceğini belirten Adem, acil önlemler alınması gerektiğini savundu.

Erzincan'daki felaket sonrası korkunç ihtimal! Acil önlem alınmalı diyerek uyardı: Zehir besin zincirimize karışabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgede üretilen gıda ürünlerinin oluşan kirlilikten ne kadar etkilendiğinin belirlenmesi gerektiğini bildirdi.
Adem, yazılı açıklamasında, İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası bölgedeki tarım, hayvancılık ve yaban hayatının ciddi şekilde olumsuz etkileneceğini ifade etti.

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KORKUTAN İFADE: ZEHİR KARIŞABİLİR

"Zehir besin zincirimize karışabilir" ifadesini kullanan Adem, siyanür ve sülfürik asit nedeniyle Fırat havzasında sulanan geniş tarım alanının zarar göreceğinin hesaplanması gerektiğini belirtti.

Erhan Adem, en önemli adımın, toprak, su ve hava ortamlarında olası toksik madde kirliliğini hızla tespit etmek için kontrol-izleme faaliyeti başlatmak olduğuna işaret ederek, "Bölgede üretilen gıda ürünlerinin bu kirlilikten ne kadar etkilendiği belirlenmelidir. Bu tür bir izleme ve kontrol faaliyeti, çevresel etkilerin hızla belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlayacaktır. Bu, çevreyi ve insan sağlığını korumak adına acil adım olarak görülmelidir." görüşüne yer verdi.

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"GIDA KRİZİNE YOL AÇABİLİR"

Siyanürün, toprağa karıştıktan sonra yer altı sularına, oradan da deniz, nehir ve göllere ulaşıp, içme suyunu etkilediğine, toprağın da verimini kaybetmesine neden olduğuna dikkati çeken Adem, bu topraklarda ürün yetişemediğini, bunun da gıda krizine yol açabileceğini vurguladı.

"ACİL ÖNLEM ALINMASI GEREK"

CHP'li Adem, çevresel etkilerin kontrol altına alınması için kamu kurumlarının harekete geçirilmesi ve acil önlemler alınması için gereken adımların atılması konusunu takip edeceklerini kaydetti. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Siyanür besin zinciri gıda
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