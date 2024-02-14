HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzincan'daki toprak kayması bu kez araç kamerasında: Felaketten son anda böyle kaçmışlar

Erzincan'daki toprak kayması bu kez araç kamerasında: Felaketten son anda böyle kaçmışlar

14.02.2024 15:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 9 işçinin kaybolmasıyla faciaya yol açan toprak kaymasından ortaya çıkan görüntü şok etkisi yarattı. Görüntüde kamyon şoförlerinin önlerine bir anda tepelerin yığılmasıyla son anda manevra yapıp geri kaçmaya çalıştıkları yürekleri ağza getiren anlar yer aldı.

Türkiye Erzincan'dan gelecek güzel haberi beklerken felaketin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Anagold Madencilik'in işlettiği Çöpler Altın Madeni bölgesinde yaşanan toprak kaymasından kamyon şoförlerinin faciaya ramak kala kurtulduğu görüldü.

9 İŞÇİ HALA KAYIP

Toprak kaymasıyla birlikte maden ocağında çalışan 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı. İşçiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede dün nasıl bir felaket yaşandığını yeni ortaya çıkan görüntüler bir kez daha ortaya koydu.

9b

SON ANDA BÖYLE KAÇMIŞLAR

Korkunç görüntülerde kamyonların önlerindeki yola toprak yağmasıyla aniden geri manevra yaparak uzaklaşarak kaçmaya çalıştığı görüldü.

10b

Altın madeni faciasının ardından ABD'li şirket borsada çakıldı! Altın madeni faciasının ardından ABD'li şirket borsada çakıldı!

İŞTE ERZİNCAN'DAKİ FELAKETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

8b

7b

5b

6b

4b

3b

2b

1b
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 17 yaşındaki işçinin feci ölümü: Tamir etmeye çalıştığı arızalı asansörde sıkışarak can verdiİstanbul'da 17 yaşındaki işçinin feci ölümü: Tamir etmeye çalıştığı arızalı asansörde sıkışarak can verdi
3 ay arayla acı üstüne acı! Ukraynalı kadın gözyaşlarına boğuldu3 ay arayla acı üstüne acı! Ukraynalı kadın gözyaşlarına boğuldu
İliç'te bir yıl önce yalvarmıştı! Cezayirlioğlu gözaltına alındıİliç'te bir yıl önce yalvarmıştı! Cezayirlioğlu gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan maden ocağı toprak kayması
En Çok Okunan Haberler
Erzincan'daki felaketten canlarını böyle kurtarmışlar!

Erzincan'daki felaketten canlarını böyle kurtarmışlar!

İliç'te bir yıl önce yalvarmıştı! Cezayirlioğlu gözaltına alındı

İliç'te bir yıl önce yalvarmıştı! Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Nerede hamile kaldığını paylaştı!

Nerede hamile kaldığını paylaştı!

Okul 200 güne çıkıyor, tatil süresi kısalıyor!

Okul 200 güne çıkıyor, tatil süresi kısalıyor!

Emekli Orgeneral hayatını kaybetti, Selçuk Bayraktar'dan paylaşım geldi

Emekli Orgeneral hayatını kaybetti, Selçuk Bayraktar'dan paylaşım geldi

Erzincan'daki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia

Erzincan'daki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.