Erzincan'daki toprak kayması bu kez araç kamerasında: Felaketten son anda böyle kaçmışlar

Türkiye Erzincan'dan gelecek güzel haberi beklerken felaketin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Anagold Madencilik'in işlettiği Çöpler Altın Madeni bölgesinde yaşanan toprak kaymasından kamyon şoförlerinin faciaya ramak kala kurtulduğu görüldü.

9 İŞÇİ HALA KAYIP

Toprak kaymasıyla birlikte maden ocağında çalışan 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı. İşçiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede dün nasıl bir felaket yaşandığını yeni ortaya çıkan görüntüler bir kez daha ortaya koydu.

SON ANDA BÖYLE KAÇMIŞLAR

Korkunç görüntülerde kamyonların önlerindeki yola toprak yağmasıyla aniden geri manevra yaparak uzaklaşarak kaçmaya çalıştığı görüldü.

İŞTE ERZİNCAN'DAKİ FELAKETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





