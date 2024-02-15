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Erzincan İliç'te maden faciası... Bakan Bayraktar'dan gündem yaratacak sözler! "Zafiyet içerisinde olduklarını görüyoruz"

15.02.2024 12:45 | Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması hakkında heyelan bölgesinde 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu belirtti. Bayraktar ayrıca, maden faciasının sorumlularının yargı önünde hesap vereceğini ifade etti. Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde 1 kişi daha gözaltına alınırken, faciaya ilişkin toplamda 8 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İliç'te maden faciası... Bakan Bayraktar'dan gündem yaratacak sözler! "Zafiyet içerisinde olduklarını görüyoruz"

13 Şubat tarihinde meydana gelen facia sonrası 5'i konteyner, 3'ü araç, 1'i ise kamyon içinde olmak üzere 9 işçinin kaybolduğu açıklanmıştı. Milyonlarca metreküp toprağın bir nehir gibi aktığı alanda çalışmalar hala devam ederken, kaybolan işçilere henüz ulaşılamadı. Toprak altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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8 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazayı araştırmak üzere de 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.

Maden kazasına ilişkin dün biri firma sorumlusu 7 kişi gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 8'e yükseldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin heyelanın nedenini araştırmak için bölgede çalışma yaptığını açıkladı.

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BAKAN IŞIKHAN: DEVLETİN TÜM KURUMLARI BÖLGEDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise devletin tüm kurumlarının bölgede olduğunu belirterek, “Çalışmalar sürüyor. Öncelikli hedefimiz madencilerimize ulaşmak. Madenci ailelerimizin yanında olmak için bölgeye geldim.” diye konuştu.

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BAKAN BAYRAKTAR: GEREKLİ İZİNLER ALINMIŞ

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü maden alanında bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisini veren Bakan Bayraktar, çalışmalarda çeşitli üniversitelerden bilim insanlarından da destek alındığını, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

“Kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkacak” diyen Bakan Bayraktar, “İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu. Bayraktar, yabancı işletmecinin yöneticilerinin henüz bölgeye gelmediğini söyledi.

Bakan Bayraktar, altın madeni tesisinin işletmecilik anlamında izinlerinde bir problem olmadığını söyledi.

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"400 BİN KAMYONLUK TOPRAK KÜTLESİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"En az 400 bin kamyona ihtiyaç var. Biz özellikle işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmiin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz. Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz.

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"SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKACAK"

Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz. Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Ama bu konuya da özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum."

(AA-DHA-İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan İliç Maden Altın facia kaza
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