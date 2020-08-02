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  4. Erzincan'ın koronavirüs bilançosu açıklandı!

Erzincan'ın koronavirüs bilançosu açıklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 22:41 | Son Güncelleme

Erzincan’da koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'ın koronavirüs bilançosu açıklandı!

Alınan bilgiye göre, Erzincan’da Covid- 19 hastalığına yakalanan 1 kişi dün yaşama veda etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü günden bugüne kadar Erzincan’da Covid- 19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son ölümle birlikte 9’a ulaştı. (İHA)

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