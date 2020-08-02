Erzincan'ın koronavirüs bilançosu açıklandı!

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Erzincan\u2019da Covid- 19 hastal\u0131\u011f\u0131na yakalanan 1 ki\u015fi d\u00fcn ya\u015fama veda etti. \nHAYATINI KAYBEDENLER\u0130N SAYISI 9'A Y\u00dcKSELD\u0130\nKoronavir\u00fcs\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019de g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc g\u00fcnden bug\u00fcne kadar Erzincan\u2019da Covid- 19\u2019dan hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 son \u00f6l\u00fcmle birlikte 9\u2019a ula\u015ft\u0131. (\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan telefon trafi\u011fiA101 kurbanl\u0131k k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f ve b\u00fcy\u00fckba\u015f fiyatlar\u0131 ne kadar?