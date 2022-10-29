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Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

29.10.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından Ordu Caddesi’ndeki kutlama törenine geçildi. Düzenlenen törende, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törendeki polis, asker ve vatandaşları üstü açık arabadan selamlayarak bayramlarını kutladı.

Gerçekleştirilen selamlama merasiminin ardından tören; saygı duruşunda bulunulması ve 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin mesajları okundu. Akabinde iki öğrenci tarafından şiirler okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılmasının ardından gaziler, askeri araçlar, kamu kurum ve kuruluş araçları ile mehteran takımı protokolü selamladı. Töreni izlemeye gelen vatandaşlar ise tören birliklerinin geçişi esnasında ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

Düzenlenen törene il protokolünün yanı sıra kamu kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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