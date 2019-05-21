Erzincan'da darbe girişimi davası kararına onama

AA muhabirinin ulaştığı kararın gerekçesinde, 41 sanık hakkında ilk derece mahkemesinin verdiği hükmün esas ve usul yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, beraat eden Abuzer Çalışkan ve Nuh Dülgeroğlu hakkında dava dosyasına dahil olan yeni deliler nedeniyle tekrar yargılanmaları gerektiği ifade edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığındaki eylemlerle ilgili bir sanığın "ağırlaştırılmış müebbet", 9'unun "müebbet hapis", 2'sinin "10 yıl hapisle cezalandırılması ve 31'inin beraatı yönündeki kararına ilişkin istinaf başvurusu karara bağlandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanlığındaki eylemlere ilişkin yerel mahkemenin 12 sanık hakkındaki mahkumiyet ve 29 sanık hakkındaki beraat kararını onayan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, beraat eden iki sanığın ise dava dosyasına giren yeni deliler nedeniyle tekrar yargılanmalarına karar verdi.

Yargılama aşamasında herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulanan gerekçede, eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tanımına uyduğu belirtildi.

Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, bu nedenle sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği ifade edilen gerekçede, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar yönünden mahkumiyet kararının yerinde olduğu kaydedildi.

- Davanın geçmişi

İddianamede, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 kişi, "sanık" sıfatıyla yer almıştı.

Davanın iddianamesinde, Gönültaş, darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi, çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek göreve çağırdığı ve darbe girişimi öncesi örgütün sözde "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı", eski 3. Ordu Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile irtibatlı olduğu belirtilmişti.