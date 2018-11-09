Erzincan'da defineciler suçüstü yakalandı

ERZİNCAN (AA) – Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İlçenin Geyikli Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın dağlık bölgede uzun süredir iş makinesi ile kazı yapıldığını görenler Üzümlü Emniyet Amirliğine ihbarda bulundu.
Operasyon düzenleyen polis ekipleri, alanda kaçak kazı yapan S.T , E.B, S.H, O.S, ve S.A'yı suçüstü yakaladı.
Operasyonda definecilerin yanlarında getirdiği kazma, kürek, levye, balyoz, detektör, murç, matkap, calaska sistemi, 10 adet dinamit lokumu, 1 hafif ticari araç ve 1 adet kazıcı yükleyiciye el konuldu.
Olayın ardından Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri kazı yerine gelerek incelemede bulundu.
Yapılan ön incelemede Selçuklu dönemine ait olduğu tahmin edilen porselen kalıntılarına rastlanılırken kayalık alanda derin kazı yapılarak calaska sistemi kurulduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakılan şahısların adli süreci devam ediyor.
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