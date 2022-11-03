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Erzincan’da öğrenci ve öğretmenlere suçtan korunma yöntemleri anlatılıyor

03.11.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da polis ekiplerince, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi.

Erzincan’da öğrenci ve öğretmenlere suçtan korunma yöntemleri anlatılıyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi Erzincan’da da devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2022/2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde planlanan program doğrultusunda; İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu’nda 85, Vali Metin İlyas Ortaokulu’nda 30, Fevzi Efendi İlkokulu’nda 50, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 100 öğrenci ve öğretmene, “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği ve Siber Güvenlik” konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

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