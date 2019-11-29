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Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 12:59 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’da özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin (53), annesinin kucağındaki bebeğinin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin (53), annesinin kucağındaki bebeğinin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

Yunus Emre- Mimar Sinan hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin, 26 Kasım günü durakta otobüse binen annenin kucağındaki bebeğin öksürdüğünü ve nefes alamadığını fark etti. Otobüsteki diğer kadınlardan yardım isteyen sezgin, bebeğin başını aşağı doğru eğmelerini söyledi. Sezgin, güzergahını değiştirerek, yolcuların ilk müdahalede bulunduğu bebeği Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşanan olay ise, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayhan Sezgin, “Otobüse binen annenin kucağındaki çocuk öksürüyor ve nefes alamıyordu. Hemen dikkatimi çekti. Yolculardan, çocuğun başını aşağı doğru eğmelerini istedim. Onlar çocukla ilgilenirken ben de kendi güzergahımdan çıkıp hızla hastaneye gittim. Şükür çocuğun sağlık durumu iyi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

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