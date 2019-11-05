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Erzincan'da pancar makinesinin altında kalan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

Erzincan'da pancar makinesinin altında kalan kişi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarlasında pancar sökümü yaptığı sırada makinenin altında kalarak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Ulu köydeki tarlasında pancar sökümü yapan Ahmet Nergis (75), arazide çalışan traktörün römork kısmındaki pancar makinesinin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nergis, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Nergis'in cenazesi otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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