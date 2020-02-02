HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzincan’dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi

Erzincan’dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 07:02 | Son Güncelleme

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için 99 adet konteyner gönderdi.

Erzincan’dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için 99 adet konteyner gönderdi. Yola çıkan konteynır yüklü tırlar Erzincan-Pülümür-Tunceli kara yolunda meydana gelen buzlanma sebebiyle bir süre yolda kaldı.
Arama kurtarma çalışmaların ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başladı. Bugün tırlara yüklenen konteynerler bölgeye gitmek için yola çıktı. Erzincan - Pülümür yol ayrımı Muti mevkiinde yolda oluşan aşırı buzlanma nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar makaslama yaparak yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ve karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yol saatler sonra ulaşıma açıldı. Elazığ’a giden konteynır yüklü tırlar yola devam etti.

Erzincan’dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteğiDepremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

Gece yarısı komşuda korkutan deprem!

Gece yarısı komşuda korkutan deprem!

Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!

Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da peş peşe depremler

Elazığ'da peş peşe depremler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Manisa’da 4 büyüklüğünde deprem

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Isparta’dan depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği

Depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! TIR'la tanker çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! TIR'la tanker çarpıştı

‘Sinir ucu iltihabı’ hastası kadın yardım bekliyor

Çaresizce yardım bekliyor!

İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Bakan Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.