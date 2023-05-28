ERZURUM 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Erzurum 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Erzurum seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda sonuç çıkmadı ve hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy alamadı bu sebeple seçim ikinci tura kaldı. Türkiye, bugün yeniden sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor. Erzurum 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te anbean yayınlanacak.

ERZURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Erzurum'un ilçeleri olan Aşkale seçim sonuçları, Aziziye seçim sonuçları, Çat seçim sonuçları, Hınıs seçim sonuçları, Horasan seçim sonuçları, İspir seçim sonuçları, Karayazı seçim sonuçları, Karaçoban seçim sonuçları, Köprüköy seçim sonuçları, Narman seçim sonuçları, Palandöken seçim sonuçları, Olur seçim sonuçları, Oltu seçim sonuçları, Pazaryolu seçim sonuçları, Pasinler seçim sonuçları, Şenkaya seçim sonuçları, Tekman seçim sonuçları, Tortum seçim sonuçları, Uzundere seçim sonuçları, ve Yakutiye seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

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İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Seçmenlere, 28 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konularak sandığa atılacak.

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

