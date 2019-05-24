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"Erzurum Anadolu’nun en kadim kentlerinden birisi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: -"Erzurum çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birbirinden farklı tarihsel dönemlere ait kültürel izler taşıyan bir şehirdir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Erzurum Anadolu'nun en kadim kentlerinden birisi. Erzurum, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birbirinden farklı tarihsel dönemlere ait kültürel izler taşıyan bir şehirdir." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki programa katılmak için uçakla geldiği Erzurum'da, havalimanında Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer ilgililerce karşılandı.

Sekmen'den brifing alan ve devam eden "Kültür Yolu Projesi"nden övgüyle söz eden Kurum, şunları kaydetti:

"Erzurum Anadolu'nun en kadim kentlerinden birisi. Erzurum'dan bahsederken tarihin sadece belirli bir döneminden bahsedemezsiniz. Erzurum, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birbirinden farklı tarihsel dönemlere ait kültürel izler taşıyan bir şehirdir. Dolayısıyla bizlere düşen en büyük sorumluluk, şehrin bu zenginliğini gün yüzüne çıkarmak, ilgi odağı haline getirmek ve değerlendirilebilir hale getirmektir. Büyükşehir Belediyemizin bu doğrultuda yürüttüğü 'Kültür Yolu Projesi' şehrin tarihsel bütünlüğünü tüm ihtişamıyla gözler önüne serecek, buna yürekten inanıyoruz."

Sekmen de "Kültür Yolu Projesi" kapsamında Kale, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler aksı üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi'ne çok özel bir yer ayrıldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kültür mirasını hem kadim şehrimiz, hem de turizmimiz açısından büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Üç Kümbetler'i de içine alan bu projeye Millet Bahçesi gibi güzide bir çalışmayı eklemiş olmak hem estetik hem de sosyo-kültürel açıdan büyük bir kazanç olacak. Sizlerin de destekleriyle Erzurum'a böylesine kıymetli bir projeyi armağan edecek olmak bizim için de büyük bir mutluluk olacak."

Bakan Kurum daha sonra Yusufeli ilçesine gitti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erzurum

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