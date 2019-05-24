Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Erzurum Anadolu'nun en kadim kentlerinden birisi. Erzurum, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birbirinden farklı tarihsel dönemlere ait kültürel izler taşıyan bir şehirdir." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki programa katılmak için uçakla geldiği Erzurum'da, havalimanında Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer ilgililerce karşılandı.

Sekmen'den brifing alan ve devam eden "Kültür Yolu Projesi"nden övgüyle söz eden Kurum, şunları kaydetti:

"Erzurum Anadolu'nun en kadim kentlerinden birisi. Erzurum'dan bahsederken tarihin sadece belirli bir döneminden bahsedemezsiniz. Erzurum, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birbirinden farklı tarihsel dönemlere ait kültürel izler taşıyan bir şehirdir. Dolayısıyla bizlere düşen en büyük sorumluluk, şehrin bu zenginliğini gün yüzüne çıkarmak, ilgi odağı haline getirmek ve değerlendirilebilir hale getirmektir. Büyükşehir Belediyemizin bu doğrultuda yürüttüğü 'Kültür Yolu Projesi' şehrin tarihsel bütünlüğünü tüm ihtişamıyla gözler önüne serecek, buna yürekten inanıyoruz."