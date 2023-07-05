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Erzurum’da 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Bir anda yıkılan paletlerin altında kaldı... O anlar kamerada

05.07.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da babasının kullandığı forkliftte bulunan ve kamyona yüklenmek istenen laminantların bir anda devrilmesiyle yüklerin altında kalan 14 yaşındaki Ahmet Ataş hayatını kaybetti. Demirciler Çarşısı’nda meydana gelen acı olay herkesi kahretti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum’da Demirciler Çarşısı’nda meydana gelen acı olay herkesi üzdü! Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; baba A.A.’nın (51) kullandığı forkliftte bulunan ve kamyona yüklenmek istenen laminantların bir anda devrilmesiyle yüklerin altında kalan 14 yaşındaki Ahmet Ataş hayatını kaybetti.

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FECİ KAZA! BİR ANDA YIKILAN PALETLERİN ALTINDA KALDI

Yaşanan acı olayda, baba A.A.’nın forkliftle laminant yüklü paletleri kamyona yüklediği esnada paletlerin devrilmemesi için müdahale eden oğlu Ahmet Ataş, bir anda yıkılan paletlerin altında kaldı.

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde durumu fark eden baba A.A. ve çevredeki vatandaşlar, yığınların altında kalan Ahmet Ataş’ı kurtarmak için çaba gösterdiği görüldü.

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Bu arada 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ahmet Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Erzurum forklift kaza

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