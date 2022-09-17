Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 km olarak açıklandı. Deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Erzurum'da meydana gelen deprem hakkında AFAD tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Geçmiş olsun Erzurum. Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
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