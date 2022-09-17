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Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17.09.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 16 Eylül 23.30 sıralarında deprem meydana geldi. Depremin detayları AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Peki Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 km olarak açıklandı. Deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

ADAF VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Erzurum'da meydana gelen deprem hakkında AFAD tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Geçmiş olsun Erzurum. Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Erzurum afad
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