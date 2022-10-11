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Erzurum'da Dilara Köç'ün ölümünün ardından yasak aşk ve tehdit çıktı! Eşine fotoğraf gönderilince...

11.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Dilara Köç (20), inşaat alanında ölü bulundu. Polisin yaptığı çalışma sonucunda; Dilara'nın çalıştığı restoranda sorumlu müdür A.K. (31) ile Çağla Fatmanur Eğilmez'in (23) yasak aşk yaşadığı ve ikilinin fotoğrafının A.K.'nin eşine gönderildiği, A.K. ile Eğilmez'in de fotoğrafı gönderdiğini düşündükleri Dilara ile tartıştığı belirlendi. Eğilmez'in telefonda tehditlerini sürdürmesi üzerine Dilara'nın intihar ettiği ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Erzurum'da Dilara Köç'ün ölümünün ardından yasak aşk ve tehdit çıktı! Eşine fotoğraf gönderilince...

Erzurum'da yaşayan Köç ailesinin 4 çocuğundan 2'ncisi Dilara Köç, 8 Ekim'de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra ayrıldı. Arkadaşlarıyla 9 Ekim'de buluşmak istediğini söyleyen Dilara, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Akşam kızlarının geri dönmemesi üzerine Köç ailesi, cep telefonundan aradı. Defalarca çalmasına rağmen telefona cevap veren olmadı. Ailenin ısrarlı aramaları sonrası Dilara'nın telefonuna cevap veren ve arkadaşı olduğunu söyleyen kadın, "Dilara, telefonunu evde bırakarak markete gitti" dedi. Kızlarını bir daha arayan aile, bu kez cep telefonunun kapalı, ulaşılamıyor olduğunu anladı. Aile, emniyete giderek kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

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BEKÇİLER CESEDİNİ BULDU

Polise kayıp ihbarı verilen Dilara Köç'le ilgili acı haber, sabah saatlerinde geldi. Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, 12 katlı inşaatın önünde yerde yatan genç kızı gördü. Bekçilerin bilgi vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Dilara Köç olduğunu tespit ettikleri kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla bağlantısı olabileceği Ç.F., Ş.C. ve B.Ö.'yü gözaltına aldı. Dilara'nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü A.K. ise akşam saatlerinde ekipler tarafından yakalandı.

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1 TUTUKLAMA

Dilara Köç'ün ölümünün ardından 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamarıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Çağla Fatmanur Eğilmez (23), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ş.C., B.Ö. ve A.K. de adli kontrolle serbest kaldı.

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YASAK AŞK ÇIKTI

Öte yandan Dilara Köç'ün işten ayrıldığı restoranda sorumlu müdür olan, evli A.K. (31) ile Çağla Fatmanur Eğilmez arasında ilişki olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışma sonucu 2 ay önce Eğilmez ile mekanda oturan A.K.'nin fotoğrafının, eşine gönderildiği belirlendi. A.K. ile Eğilmez'in, fotoğrafı gönderdiğini düşündükleri Dilara Köç'le tartıştığı belirtildi. Yaşananlar üzerine Dilara Köç'ün, iş yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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İNTİHAR ETMİŞ

Olay günü Ş.C. ile Dilara Köç'ün kaldığı, eski iş yerinden arkadaşının evine giden Eğilmez'in, kapı önünde bir süre tartıştıkları belirtildi. Buradan ayrılan Eğilmez'in telefonda tehditlerini sürdürmesi üzerine Dilara'nın, ağlayarak Palandöken ilçesindeki 12 katlı inşaat halindeki binaya çıkıp, atlayarak yaşamına son verdiği belirlendi.

(DHA)

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İntihar Şantaj Tehdit Erzurum yasak aşk
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