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  4. Erzurum'da heyelan faciası! Sürüklenen araçtaki anne öldü, bebeği ise aranıyor

Erzurum'da heyelan faciası! Sürüklenen araçtaki anne öldü, bebeği ise aranıyor

14.07.2024 14:06
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Erzurum'da şiddetli sağanakta heyelan faciası yaşandı. Olayda 1'i bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu araç, Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kurtulurken, akıntıya kapılan annenin cansız bedenine ulaşıldı. 8 aylık bebeği ise arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'da heyelan faciası! Sürüklenen araçtaki anne öldü, bebeği ise aranıyor

Erzurum'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda içinde 1'i bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı’na sürüklendi.

Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, akıntıya kapılan annenin olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı, 8 aylık bebeği arama çalışmaları ise sürüyor.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Tortum ilçesi kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen ve içinde 1'i bebek 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafifi ticari araç, Pehlivanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanla Erzurum- Artvin kara yolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi.

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8 AYLIK BEBEK SUDA KAYBOLDU

Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, anne ile 8 aylık oğlu ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaştı. Tortum Çayı'na yuvarlanan hafif ticari araç, olay yerine getirilen vinçle sudan çıkarıldı.

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Tortum Çayı'nda kaybolan 8 aylık bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Erzurum'un yanı sıra Tokat, Sivas AFAD, Erzurum ve Van JAK ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibinden oluşan yaklaşık 50 kişi, bebeği bulmak için çalışıyor. Ekipler, sağanak sebebiyle debisi yükselen çayda kovukları da kontrol ediyor.

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SAĞANAK UYARISI

Bu arada Erzurum Valiliği, arama çalışmalarının devam ettiği Tortum ilçesi ile Aşkale, Pazaryolu, İspir, Uzundere, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Horasan ve Köprüköy ilçelerinde sağanak uyarısında bulundu.

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Valilik açıklamasında, bugün öğle saatlerinde Erzurum'un kuzeyi ile doğusu için sarı kod uyarısı verildiği belirtilerek, "Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum heyelan
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