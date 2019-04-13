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Erzurum’da iki aile arasında kız alma kavgası! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 22:16 | Son Güncelleme

Erzurum'da aynı aileden iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı, 7 kişi gözaltına alındı.

Erzurum’da iki aile arasında kız alma kavgası! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde, yaklaşık bir yıl önce bir kızı kaçırıp düğün yaptıktan sonra boşanıp geri dönmesi nedeniyle iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmaya kardeşlerin çocukları ve yakınlarının karışması üzerine, olay kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada, binaya saçma isabet etti, bir araç da kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen TOMA ile polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

POLİS MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTI

Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada polis mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, pompalı tüfeğe de el konuldu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı.

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Erzurum kavga Silahlı kavga

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